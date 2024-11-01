«Вы увидите меня в Red Bull в 2025 году». Серхио Перес раскритиковал СМИ

«Вы увидите меня в Red Bull в 2025 году». Серхио Перес раскритиковал СМИGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский пилот Серхио Перес прокомментировал слухи о том, что Гран При Бразилии может стать для него последним в составе команды Red Bull Racing.
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