17 апреля за порядком в городе проследит Александр Шаманаев

Сегодня дежурным по Туле назначен замглавы главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления городской администрации по Привокзальному округу Александр Шаманаев, сообщила пресс-служба ведомства.
Сегодня дежурным по Туле назначен замглавы главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления городской администрации по Привокзальному округу Александр Шаманаев, сообщила пресс-служба ведомства.
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