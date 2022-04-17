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17 апреля за порядком в городе проследит Александр Шаманаев

17 апреля за порядком в городе проследит Александр Шаманаев

Сегодня дежурным по Туле назначен замглавы главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления городской администрации по Привокзальному округу Александр Шаманаев, сообщила пресс-служба ведомства.

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