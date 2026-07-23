Запрет на экспорт бензина из России могут продлить ещё на шесть месяцев, пишут СМИ. Также обсуждается продление ограничений на экспорт дизельного топлива — ещё на один месяц Донецкая группа новостей.
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Запрет на экспорт бензина из России могут продлить ещё на шесть месяцев, пишут СМИ. Также обсуждается продление ограничений на экспорт дизельного топлива — ещё на один месяц Донецкая группа новостей.
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