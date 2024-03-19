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Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба», чтобы привлечь иностранные авиакомпании

Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба», чтобы привлечь иностранные авиакомпании

Минтранс выступил против такой инициативы, объяснив это защитой отечественных перевозчиковАэропорт Сочи запросил у Минтранса для себя режим «открытого неба», при котором снимаются некоторые ограничения межправительственных соглашений об авиаперевозках, сроком на три года (с 2024 по 2027 год).

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