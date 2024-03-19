Аэропорт Сочи запросил для себя режим «открытого неба», чтобы привлечь иностранные авиакомпании

Минтранс выступил против такой инициативы, объяснив это защитой отечественных перевозчиковАэропорт Сочи запросил у Минтранса для себя режим «открытого неба», при котором снимаются некоторые ограничения межправительственных соглашений об авиаперевозках, сроком на три года (с 2024 по 2027 год).