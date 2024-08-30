Он не звонит родителям Отец бывшего игрока столичного «Локомотива» Александра Алиева, который призвал украинских солдат убивать мирных граждан в Курской области, рассказал в интервью RT, что не общается с сыном.
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