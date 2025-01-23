Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Трамп написал обращение к народу России

Трамп написал обращение к народу России

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Я не собираюсь причинять вред России. Я люблю русский народ и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным — несмотря на ложь радикальных леваков о «России, России, России».

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