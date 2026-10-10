СМИ: США обвинили Зеленского в тупике на переговорах с Россией

Американская сторона возложила на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта, сообщило 10 октября Kyiv Independent.
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