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СМИ: США обвинили Зеленского в тупике на переговорах с Россией

СМИ: США обвинили Зеленского в тупике на переговорах с Россией

Американская сторона возложила на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании украинского конфликта, сообщило 10 октября Kyiv Independent.

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