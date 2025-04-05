Наступление на Липцы: ключевая точка российской армии в Харьковской области Ирина ВальковаНебольшой населённый пункт Липцы, расположенный на живописном берегу реки Харьков, сегодня оказался в центре внимания военных аналитиков.
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