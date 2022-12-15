Foreign Policy: Конгрессмены США призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН.