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Foreign Policy: Конгрессмены США призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Foreign Policy: Конгрессмены США призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН.

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