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В Европе рассматривают президента «ПСЖ» как соперника Инфантино на выборах главы ФИФА

В Европе рассматривают президента «ПСЖ» как соперника Инфантино на выборах главы ФИФА

В Европе рассматривают президента «ПСЖ» как соперника Инфантино на выборах главы ФИФА Европейские футбольные чиновники рассматривают президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в качестве потенциального кандидата на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает издание Politico.

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