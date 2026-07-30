В Европе рассматривают президента «ПСЖ» как соперника Инфантино на выборах главы ФИФА Европейские футбольные чиновники рассматривают президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в качестве потенциального кандидата на выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает издание Politico.
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