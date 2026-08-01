Не сможет «послать»: психолог предупредила об опасности секса с роботами и ИИ

Современные технологии стали привычной частью жизни человека, нормой для большинства. Разработчики активно «осваивают» интимную сферу, предлагая пользователям новые возможности для общения, в том числе романтического.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии