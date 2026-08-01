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Пятый канал

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Не сможет «послать»: психолог предупредила об опасности секса с роботами и ИИ

Не сможет «послать»: психолог предупредила об опасности секса с роботами и ИИ

Современные технологии стали привычной частью жизни человека, нормой для большинства. Разработчики активно «осваивают» интимную сферу, предлагая пользователям новые возможности для общения, в том числе романтического.

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