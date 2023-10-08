В Петербурге 8 октября ожидаются дожди, мокрый снег и +5 градусов

В воскресенье, 8 октября, в Петербурге сохранится облачная погода, пройдут дожди и мокрый снег, а температурный фон будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы, об этом сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telergram-канале.
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