Пожалуй, в июле первостепенная задача огородника — полив

Возможно, в июле первоочередной задачей садовника является полив. Летом почва на клумбах быстро пересыхает, и если долго не идут дожди, растениям приходится нелегко: им необходимо выжить, не потеряв плодов.
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