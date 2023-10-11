В основном темой обсуждения стала обстановка на Ближнем Востоке. Главы обоих государств выразили обеспокоенность эскалацией насилия в израильско-палестинском конфликте и ростом числа жертв среди мирного населения.
Россия и Турция выступили за границы Палестины 1967 года: что это значит на практике
Комментарии
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ЮП
Юрий Попов
Всех евреев переселит в Америку!
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11 час.
ЧилиИвано
Если прилетит туда ядрён батон, то сбудется пророчество про "мерзость запустения" Но в знании говорится что рановато ещё (насколько понимаю)
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6 час.
Ч
ЧилиИвано
Вы совершенно правы, но про ум евреев говорят европитеки и у них во главе угла - это деньги - и с точки зрения организации поклонения "золотому идолу" и стрижки купонов с дураков - евреи - да, очень умные. Но с точки зрения мироустройства - евреи уже расплачивались за увлечение "золотым теленком" и жадность их уже губила в прямом смысле (ветхий завет) - в этом смысле ничем не лучше всех, наступающих на одни и те же грабли. (у нас то же есть такая традиция, но повод другой) / а в знании так вообще говорится как аксиома - - ВСЁ РАВНЫ ПЕРЕД БОГОМ.... (А кто отвернулся, у того хвост, счёт в банке, яхты с пол'моря, рога, когти...) Так и появились животные на земле от деградировавших племён людей, во времена Кали-юги, за 1,5 млрд. лет жизни людей на земле (Веда)
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6 час.
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