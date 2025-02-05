Европейские ястребы всеми силами пытаются принудить киевский режим воевать, не останавливаясь.Возможное прекращение огня в украинском конфликте может лишить Киев возможности вступить в ЕС и НАТО, полагает глава МИД Чехии Ян Липавский.
Глава МИД Чехии выступил против переговоров России и Украины
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Амара Карпова
...жаль...не добили всех...К.Жуков💯💯💯
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19 час.
Кирилл Вонмигласов
Чешский мудак по-мудацки выдал обоснование для полной ликвидации нами (как бы ни изощрялся пркзидент Трамп) нацистского террористического недогосударства украина. Я с трудом представляю себе как наш президент окажется за одним столом с нариком, столько раз публично оскорблявшим его. А значит, пока в урине не пройдут президентские выборы, наши войска могут вести вытеснение ВСУк с территорий, оккупированных уриной.
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17 час.
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