Кирилл Вонмигласов

Чешский мудак по-мудацки выдал обоснование для полной ликвидации нами (как бы ни изощрялся пркзидент Трамп) нацистского террористического недогосударства украина. Я с трудом представляю себе как наш президент окажется за одним столом с нариком, столько раз публично оскорблявшим его. А значит, пока в урине не пройдут президентские выборы, наши войска могут вести вытеснение ВСУк с территорий, оккупированных уриной.