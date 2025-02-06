Опять за свое: Кредиты в Молдове подорожают?

Бизнес и семьи после длительного периода улучшений в системе кредитования, вновь сталкиваются с прежней, недалекой, политикой Нацбанка, которая по мнению ее апологетов должна снижать инфляцию: Национальный банк Молдовы второй раз с начала этого года повысил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежной политики.