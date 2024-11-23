В Карачаево-Черкесии задержаны две женщины, подозреваемые в заведомо ложном сообщении об акте терроризма

Сотрудниками ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесии совместно с республиканским УФСБ установлено, что на территории Черкесска в общественных местах расклеены листовки с заведомо ложной информацией, содержащей сообщение о готовящихся действиях, создающих опасность гибели людей.