Бортников указал на ускоренное внедрение НАТО в регионы Арктики и Балтики

НАТО ускоренными темпами внедряется в регионы Арктики и Балтики. Об этом 26 ноября заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 20-м заседании Совещания глав органов безопасности и разведслужб государств — участников СНГ в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии