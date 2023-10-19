Песков: Путин заслушал доклад главы Генштаба о ходе спецоперации

Александр Рюмин/ТАСС Президент России Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону. В ходе визита российский лидер заслушал доклад главы Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о ходе специальной военной операции.
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