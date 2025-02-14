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Зачем стало так много религии в нашем светском государстве? И почему «наверху» этого не замечают
Комментарии
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андрей картаев
верующими всегда было легче управлять
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1 час.
Владимир Алтайцев
СТАРОВЕРЧЕСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ? А что вы лично о ней знаете? Да ничего.Именно она до Никона и Петра Первого всеми мыслимыми немыслимыми путями тормозила развите России, была ярым врагом любого прогресса. Именно благодаря ей не было на Руси ни поэтов, ни писателей, ни художников, ни военных училищ, ни инженерных кадров. Прежде чем писать о религиях, надо знать их историю.
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1 час.
Владимир Алтайцев
С какого перепугу ты всех здравомыслящих людей, которые не являются стадом и рабами любой религии, причисляете к всепропальщикам? У вас есть факты подтверждения вашего бреда?
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1 час.
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