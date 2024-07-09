ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин рассказал, как бизнесмены могут пройти в Москве бесплатное обучение

Собянин рассказал, как бизнесмены могут пройти в Москве бесплатное обучение

Город активно поддерживает предпринимателей Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» предоставляет обучение по разнообразным программам и организует мероприятия, продолжительность которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.

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