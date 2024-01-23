В России решили придумать замену слову «маркетплейс»

Российские власти посчитали необходимым придумать новое выражение вместо слова «маркетплейс». Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв правительства на законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов.
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