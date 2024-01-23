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В России решили придумать замену слову «маркетплейс»

В России решили придумать замену слову «маркетплейс»

Российские власти посчитали необходимым придумать новое выражение вместо слова «маркетплейс». Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв правительства на законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов.

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Комментарии
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Семен Борисов
России давно пора переходить на всем понятный русский язык!!!
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20 час.
Валентин Воробьев
А что это за зверь такой маркетплейс? И с чем его едят?
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17 час.
Евгений Стрекнев
дословно - торговая площадка, рынок.
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1 час.

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