Акела промахнулся! Действительно, Акела американской военной разведки реально промахнулся. История вообще на загляденье, но тут возникают вопросы по ней, причем, не только у нас, но и в США.
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Акела промахнулся! Действительно, Акела американской военной разведки реально промахнулся. История вообще на загляденье, но тут возникают вопросы по ней, причем, не только у нас, но и в США.
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