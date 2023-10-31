Вот так всегда. Берёшь носок, смотришь - левый, надеваешь. Берёшь второй, смотришь - а он ещё более левый

Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться. Контрольная в мед институте. Преподаватель: - Шпаргалки потом не выбрасывайте, пару первых лет, когда будете практикующими врачами, они вам еще пригодятся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии