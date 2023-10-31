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Вот так всегда. Берёшь носок, смотришь - левый, надеваешь. Берёшь второй, смотришь - а он ещё более левый

Вот так всегда. Берёшь носок, смотришь - левый, надеваешь. Берёшь второй, смотришь - а он ещё более левый

Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться. Контрольная в мед институте.  Преподаватель: - Шпаргалки потом не выбрасывайте, пару первых лет, когда будете практикующими врачами, они вам еще пригодятся.

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