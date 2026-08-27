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Вышло расследование о том, как миллиардер Сергей Брин и его девушка полюбили Трампа, хотя раньше были от него "в ужасе"

Вышло расследование о том, как миллиардер Сергей Брин и его девушка полюбили Трампа, хотя раньше были от него "в ужасе"

В издании Vanity Fair вышло расследование о том, как миллиардер российского происхождения, 53-летний сооснователь Google Сергей Брин вместе с его новой 33-летней избранницей Джерелин Гилберт-Сото изменили свои политические взгляды и превратились из либералов в консерваторов.

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