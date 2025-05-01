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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины: детали событий

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины: детали событий

На Украине в пяти областях прозвучали сирены воздушной тревоги. Официальные ресурсы оповещают население Винницкой, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областей о необходимости принять меры предосторожности.

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