Саклану министрлыгы: Төнлә Татарстанда БПЛА юк ителде

Төнлә Татарстан өстендә Украина БПЛАсы юк ителде, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. Исегезгә төшерәбез, бу вакытта республикада ракета һөҗүме куркынычы һәм Казанга һәм Яшел Үзәнгә БПЛА һөҗүме куркынычы игълан ителде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым