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Худой мир, предваривший новую войну. 30 лет Хасавюртовским соглашениям

Худой мир, предваривший новую войну. 30 лет Хасавюртовским соглашениям

31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения между Россией и чеченскими сепаратистами, которые превратили Чечню в де-факто независимое государство.

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