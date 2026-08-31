Худой мир, предваривший новую войну. 30 лет Хасавюртовским соглашениям

31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны соглашения между Россией и чеченскими сепаратистами, которые превратили Чечню в де-факто независимое государство.
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