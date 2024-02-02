Фотограф Жоффруа де Буаменю и его эротическое искусство

Фотограф Жоффруа де Буаменю (Geoffroy de Boismenu) родился в Гонконге, но сейчас живет в Париже. Он известен в своей сфере и не раз работал с такими брендами, как Etam, Rossignol, Pepsi-Cola, Marithé & François Girbaud, Paco Rabanne, Orange, Diesel, Peugeot и Nike.