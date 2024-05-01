Внешняя политика России: интервью с Сергеем Лавровым

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Здоровья и сил нашему Лаврову! Умнейший министр!
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19 час.
Natalija Osminina
Во-первых, США согласятся на мир даже до того, как СВО ПОЛНОСТЬЮ займет 4 области (по крайней мере с их &quot;столицами&quot;). Во-вторых, Киеву об этом можно и не знать. СВО останавливается и стоит. Взамен США больше не поставляют Украине ни денег, ни оружия, не берут Украину в НАТО. И выходят из альянса, так как они и так это планировали сделать.
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16 час.

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