Сергей Лавров подробно рассказал Маргарите Симоньян и двум другим руководителям крупных СМИ про текущие отношения России с Западом, с Китаем и с нашим страдающим соседом (ссылка).
Внешняя политика России: интервью с Сергеем Лавровым
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Здоровья и сил нашему Лаврову! Умнейший министр!
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19 час.
Natalija Osminina
Во-первых, США согласятся на мир даже до того, как СВО ПОЛНОСТЬЮ займет 4 области (по крайней мере с их "столицами"). Во-вторых, Киеву об этом можно и не знать. СВО останавливается и стоит. Взамен США больше не поставляют Украине ни денег, ни оружия, не берут Украину в НАТО. И выходят из альянса, так как они и так это планировали сделать.
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16 час.
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