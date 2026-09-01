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ДумаТВ

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Песков заявил, что Киргизия руководствуется национальными интересами

Песков заявил, что Киргизия руководствуется национальными интересами

Дмитрий Песков заявил, что Киргизия руководствуется своими национальными интересами и никому не присягала.

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