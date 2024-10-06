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Блиновский выставил на продажу роскошный дом на Истре за 750 миллионов рублей

Блиновский выставил на продажу роскошный дом на Истре за 750 миллионов рублей

Блиновский выставил на продажу роскошный дом на Истре за 750 миллионов рублей Юлия ЧинковаАлексей Блиновский, известный российский бизнесмен и инвестор, принял решение продать свой роскошный особняк, расположенный в престижном посёлке «Миллениум парк».

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