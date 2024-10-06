Блиновский выставил на продажу роскошный дом на Истре за 750 миллионов рублей Юлия ЧинковаАлексей Блиновский, известный российский бизнесмен и инвестор, принял решение продать свой роскошный особняк, расположенный в престижном посёлке «Миллениум парк».
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