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WADA обжаловало в CAS решение ДАК РУСАДА не наказывать гребцов Моргачева и Сорина за допинг

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний в допинг-пробах.

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