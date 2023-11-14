МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Цели известны, теперь надо их обозначить на картах наших командиров!👀👍👈😜ОТПРАВЛЕННЫЕ КИЕВ...
  • Лев Добрый
    Эти группировки до первого удара, как только одна ракета упадёт на один из кораблей, то личный состав пиндо-сранцев б...РУССКИЕ НА ПРИЦЕЛ...
  • Лев Добрый
    Почему наша власть не может предоставить Царёву государственную службу согласно его ОПЫТУ и УМУ!👀👍👈"Поворотный момен...

В МОК призвали не распространять санкции к ОКР на российские спортивные федерации

В МОК призвали не распространять санкции к ОКР на российские спортивные федерации

Фото: depositphotos/Lazyllama Временное приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не предполагает, что международные спортивные федерации должны отстранять российские федерации в различных видах спорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх