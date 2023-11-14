В МОК призвали не распространять санкции к ОКР на российские спортивные федерации

Фото: depositphotos/Lazyllama Временное приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) не предполагает, что международные спортивные федерации должны отстранять российские федерации в различных видах спорта.
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