Артиллеристы Костромского полка ВДВ разгромили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, расчёты 152-мм гаубиц Д-20 Костромских артиллеристов-десантников нанесли точный удар по замаскированному укреплённому опорному пункту с личным составом ВСУ в укрытиях.