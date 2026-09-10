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ВЕСТИ КРЫМ

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Артиллеристы Костромского полка ВДВ разгромили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы Костромского полка ВДВ разгромили укрепрайон ВСУ на Ореховском направлении

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, расчёты 152-мм гаубиц Д-20 Костромских артиллеристов-десантников нанесли точный удар по замаскированному укреплённому опорному пункту с личным составом ВСУ в укрытиях.

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