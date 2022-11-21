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Юран о нулевых ничьих сборной России: «Не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники»

Сергей Юран оценил последние результаты сборной России. Команда Валерия Карпина сыграла вничью 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном.

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