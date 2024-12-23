Avia.pro - СМИ Готовьтесь, уважаемые жители Среднеуральска, ваша мэрия вновь удивляет. На сей раз — суммой, от которой у большинства налогоплательщиков голова закружится не меньше, чем от предновогоднего шампанского.
Первое лицо выписало себе новогоднюю премию свыше 1 млн рублей из бюджетных денег
Комментарии
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Дмитрий
На кол!
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2 час.
ВА
Владимир Андреев
Что-то, среди казноградов, бюджетных воров, коррупционеров, чаще встречаются хохлятские фамилии, только Тимура фамилие русское, а имя не русское... А, вы, не замечаете?
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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17 мин.
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