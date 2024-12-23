Первое лицо выписало себе новогоднюю премию свыше 1 млн рублей из бюджетных денег

Что-то, среди казноградов, бюджетных воров, коррупционеров, чаще встречаются хохлятские фамилии, только Тимура фамилие русское, а имя не русское... А, вы, не замечаете?

ВУ

Варлам Устрялов

Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.