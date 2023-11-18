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Губернатор Сергей Цивилев открыл в Шерегеше пожарное депо

Губернатор Сергей Цивилев открыл в Шерегеше пожарное депо

Его запуск повысит безопасность отдыхающих на горнолыжном курорте.В субботу, 18 ноября, губернатор Сергей Цивилев  в рамках Международной научно-практической конференции «Развитие производительных сил Кузбасса» осмотрел объекты, важные для развития территории.

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