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Царьград

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Парк "Каменка" открылся в Новосибирске после долгого ожидания

Парк "Каменка" открылся в Новосибирске после долгого ожидания

В Дзержинском районе Новосибирска открылся затапливаемый парк "Каменка" на месте бывшей промзоны. Пространство 13,4 га оснащено визит-центром и велосипедными дорожками.

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