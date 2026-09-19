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Царьград

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Школьница в Москве сорвалась с тарзанки и упала в обрыв.

Школьница в Москве сорвалась с тарзанки и упала в обрыв.

В Суворовском парке Москвы 13-летняя школьница упала с тарзанки в пяти метровый обрыв, что привело к перелому нескольких ребер и ушибу грудной клетки.

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