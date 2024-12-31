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Обувь на зиму: как выбрать идеальную пару для холода и слякоти

Обувь на зиму: как выбрать идеальную пару для холода и слякоти

Зима набирает обороты, и это значит, что пора готовиться к снегу, дождю и прочим зимним радостям. В конце года жизнь становится особенно насыщенной: дедлайны поджимают, а на улице нас поджидает настоящий квест – как не поскользнуться и уверенно пройти по снежно-грязным улицам.

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