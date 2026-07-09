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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бензин и дизель. Росстат опубликовал новые данные о потребительских ценах на нефтепродукты

Бензин и дизель. Росстат опубликовал новые данные о потребительских ценах на нефтепродукты

В Алтайском крае, по данным ведомства, топливо одно из самых дешевых в СФО За период с 30 июня по 6 июля 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах России, сообщает Росстат.

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