Бензин и дизель. Росстат опубликовал новые данные о потребительских ценах на нефтепродукты

В Алтайском крае, по данным ведомства, топливо одно из самых дешевых в СФО За период с 30 июня по 6 июля 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 82 субъектах России, сообщает Росстат.
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