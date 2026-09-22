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"В России это в порядке вещей". Водянова сравнила отношение к родам в 19 лет в России и на Западе

"В России это в порядке вещей". Водянова сравнила отношение к родам в 19 лет в России и на Западе

44-летняя супермодель Наталья Водянова, которая в начале сентября стала мамой в шестой раз, высказалась о разнице менталитетов в вопросах материнства между Россией и Западом, вспомнив рождение своего первенца в 19 лет.

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