Рассекречен новый Cadillac XT5 для Китая

Подразделение General Motors China поделилось свежими фотографиями популярного на местном рынке кроссовера: XT5 во втором поколении преобразился в стиле электрического Lyriq, у которого позаимствовали изогнутую 33-дюймовую консоль, увеличился в габаритах, но при этом потерял в мощности.
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