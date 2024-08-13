Рассекречен новый Cadillac XT5 для Китая

Подразделение General Motors China поделилось свежими фотографиями популярного на местном рынке кроссовера: XT5 во втором поколении преобразился в стиле электрического Lyriq, у которого позаимствовали изогнутую 33-дюймовую консоль, увеличился в габаритах, но при этом потерял в мощности.