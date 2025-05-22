Обмен знаниями и горячий чай: во Владивостоке пройдет книжный своп

В это воскресенье, 25 мая, во Владивостоке состоится весенний книжный своп. В уютной атмосфере все желающие смогут открыть для себя новые знакомства и произведения, а также поделиться любимой литературой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города.
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