Обмен знаниями и горячий чай: во Владивостоке пройдет книжный своп

В это воскресенье, 25 мая, во Владивостоке состоится весенний книжный своп. В уютной атмосфере все желающие смогут открыть для себя новые знакомства и произведения, а также поделиться любимой литературой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города.