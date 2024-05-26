УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

alik3456 Джексон Теперь хохлы будут учиться по новому. Чётные классы учатся, а не чётные идут в кочегарку...

Владимир Петросов Ничего страшного не случится, если урезать учебную программу и уложить её в тёплые месяцы. Тем более понятно, что хохлы образованнее с годами не становятся, а даже всё тупее и тупее.