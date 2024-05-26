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УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

УКРАИНА: ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ НЕ БУДЕТ, УЧИТЕСЬ ЛЕТОМ

Вера МЕЛЬНИК Близится к концу учебный год, а значит, пора подумать о следующем. На Украине следующий учебный год начнётся не традиционно – 1 сентября, а на месяц раньше.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Теперь хохлы будут учиться по новому. Чётные классы учатся, а не чётные идут в кочегарку...
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14 час.
Владимир Петросов
Ничего страшного не случится, если урезать учебную программу и уложить её в тёплые месяцы. Тем более понятно, что хохлы образованнее с годами не становятся, а даже всё тупее и тупее.
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13 час.
Игорь Василевский
Собственно говоря, на окраине с начала 2000г отоплением и горячей водой можно было похвастать одному, пожалуй, куйиву. В батареях отопления было 25-30С, не больше. Ну, а газ... Газ состоял из половины воздуха. Но счетчики мотали по-полной... Людей спасало то, что чрезвычайно распространены газовые колонки.
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13 час.

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