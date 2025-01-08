В Калужской области автоинспекторы оказали помощь мужчине, которому стало плохо за рулём

В Калужской области автоинспекторы оказали помощь мужчине, которому стало плохо за рулёмМладший лейтенант полиции Игорь Пузанов, младший сержант полиции Андрей Пронин и лейтенант полиции Алина Тарасова возвращались с праздничного профилактического мероприятия, когда, проезжая по улице Аксенова в г.