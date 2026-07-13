Стало известно, почему популярный бабл-ти может довести до диабета

Главная претензия медиков к бабл-ти — запредельное количество сахара. Если Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться 25–50 граммами сахара в сутки, то один стакан «чая с пузырьками» перекрывает этот лимит одним махом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии