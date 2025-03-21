«Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» первым смог гарантировать себе выход в плей-офф Кубка Стэнли в текущем сезоне. Это случилось в момент окончания основного времени матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс», по итогам которого в овертайме победил «Нью-Йорк» (4:3).