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«Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ

«Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» первым смог гарантировать себе выход в плей-офф Кубка Стэнли в текущем сезоне. Это случилось в момент окончания основного времени матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс», по итогам которого в овертайме победил «Нью-Йорк» (4:3).

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