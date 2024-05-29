🫡🇷🇺Российские артиллеристы продолжают разбирать опорные пункты ВСУ. ❗️На кадрах непосредственно момент обстрела укрытий противника #Артиллерия #ВСУ #Укреп #Опорник #СВО.
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🫡🇷🇺Российские артиллеристы продолжают разбирать опорные пункты ВСУ. ❗️На кадрах непосредственно момент обстрела укрытий противника #Артиллерия #ВСУ #Укреп #Опорник #СВО.
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